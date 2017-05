David Oyelowo reciterà in Arc of Justice

News





09/05/2017 |

David Oyelowo sarà il protagonista di Arc of Justice, pellicola che porterà nelle sale la storia del medico afroamericano Ossian Sweet. La vicenda, ambientata nella Detroit del 1925, racconterà di Sweet e dell'incidente razziale che lo coinvolse a seguito del tentativo di difendere la sua proprietà da un gruppo di rivoltosi. Il medico, arrestato con l'accusa di aver ucciso uno di loro, fu difeso dal famoso avvocato Clarence Darrow.



Il progetto sarà finanziato dalla The Mark Gordon Company. Mark Gordon, Hawk Koch, Borenstein e Matt Jackson della MGC produrranno la pellicola.



Il film sarà diretto da Jose Padilha e si baserà sul libro Arc of Justice: A Saga of Race, Civil Rights, and Murder in the Jazz Age di Kevin Boyle.



Oyelowo, attualmente impegnato sul set del nuovo film di Nash Edgerton, ha recitato lo scorso anno in A United Kingdom: L’Amore Che Ha Cambiato la Storia di Amma Asante.