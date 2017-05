Jeff Bridges e Diane Lane reciteranno nella nuova pellicola del regista Reed Morano

News





09/05/2017 |

Jeff Bridges e Diane Lane sono entrati ufficialmente come protagonisti nel cast della nuova pellicola, ancora senza un titolo ufficiale, di Reed Morano. Brodges interpreterà un violinista che, dopo essere stato colpito da una malattia mortale, deciderà di tornare dalla sua ex moglie, il cui ruolo è stato affidato alla Lane.



Lo script è stato realizzato da Stuart Blumberg, lo sceneggiatore di I Ragazzi Stanno Bene, pellicola con Julianne Moore e Mark Ruffalo, e del film La Ragazza della Porta Accanto.



Alexandra Milchan, Scott Lambert, David Schiff, Phil Hunt e Compton Ross saranno i produttori mentre Hilary Davis, Stephen Keliher e Patrick Howson saranno i produttori esecutivi.



Bridges ha recitato ultimamente in Kingsman: Il Cerchio d’Oro, film che uscirà nelle sale italiane durante il prossimo autunno mentre Diane Lane è tornata nel ruolo di Martha Kent in Justice League, il cinecomic della Warner Bros. Pictures.