Richard Says Goodbye: sarà il protagonista del film di Johnny Depp

09/05/2017 |

Johnny Depp ha trovato il suo prossimo progetto. L’attore reciterà come protagonista all’interno di Richard Says Goodbye, pellicola che sarà diretta da Wayne Roberts. Il film, attualmente in fase di sviluppo, secondo le prime informazioni racconterà di un professore che, dopo aver scoperto di essere gravemente malato, deciderà di cambiare il suo modo di vivere.



La IM Global finanzierà Richard Says Goodbye che sarà prodotto da Greg Shapiro e da Jeff Nichols.



Per Roberts si tratta del suo secondo film da regista dopo Katie Says Goodbye.



Depp, che abbiamo visto in Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, reciterà presto nel sequel di Animali Fantastici e Dove Trovarli nei panni di Gellert Grindelwald.