Shekhar Kapur dirigerà il film sulla vita di Bruce Lee

09/05/2017

La vita di Bruce Lee diventerà un film. Il regista indiano Shekhar Kapur, infatti, ha firmato il contratto che lo porterà a dirigere Little Dragon, pellicola che racconterà l'adolescenza di questo incredibile personaggio. Kapur scriverà anche la sceneggiatura dell'opera assieme alla figlia di Lee, Shannon Lee. Quest’ultima si occuperà della produzione attraverso la Bruce Lee Entertainment. Little Dragon è una produzione americana e cinese e coinvolgerà diverse compagnie come la Dadi Media Group, la Beijing Golden World Pictures, la Shanghai Longzhilin Cultural Investment Partnership e la Kirin Media.



Le riprese del progetto, ambientato ad Honk Kong nel 1950, partiranno durante la prossima estate in Cina e in Malesia.



Kapur nel corso della sua carriera ha diretto Elizabet ed Elizabeth: The Golden Age ed è stato annunciato anche per Elizabeth: The Dark Age la cui uscita è prevista per il 2018.