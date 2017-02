La Vignetta di La Battaglia di Hacksaw Ridge

02/02/2017 | Vignette su Cinema e Film | La Battaglia di Hacksaw Ridge

E’ La Battaglia di Hacksaw Ridge il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

La Battaglia di Hacksaw Ridge è la storia vera di Desmond Doss che a Okinawa, durante una delle più cruente battaglie della seconda guerra mondiale, salvò 75 uomini senza sparare un solo colpo. Convinto che la guerra fosse una scelta giustificata, ma che uccidere fosse sbagliato, fu l’unico soldato che in quel conflitto combatté in prima linea senza alcuna arma. Doss fu il primo obiettore di coscienza insignito della Medaglia d'Onore del Congresso.



beppebeppetti.com per voto10.it