La Vignetta di Life: Non oltrepassare il limite

23/03/2017 | Vignette su Cinema e Film | Life: Non oltrepassare il limite

E’ Life: Non oltrepassare il limite il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Il film racconta la storia dell'equipaggio di una stazione spaziale internazionale in procinto di fare una delle scoperte più importanti della storia: raccogliere la prima prova di una vita terrestre su Marte. Quando l'equipaggio inizia a svolgere le prime ricerche sul campione, capirà di trovarsi di fronte una forma di vita più intelligente del previsto.



beppebeppetti.com per voto10.it