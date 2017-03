La Vignetta di Ghost in the Shell

30/03/2017 | Vignette su Cinema e Film | Ghost in the Shell

E' Ghost in the Shell il film protagonista della Vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Ghost in the Shell è tratto dall'omonimo manga di ambientazione cyberpunk dell'artista Masamune Shirow. In un futuro non troppo lontano, il Major, un agente speciale, un ibrido tra cyborg e umano unico nel suo genere, è alla guida di un reparto speciale della polizia, la task force speciale Section 9, incaricato di sventare i piani dei più pericolosi criminali del mondo. Grazie alle sue capacità fuori del comune, Major è l'unica in grado di scovare e affrontare la nuova minaccia, un nemico capace di insinuarsi nelle menti cibernetiche fino ad assumerne il completo controllo. Mentre si prepara allo scontro, una terribile verità sul suo passato salta fuori e il cyborg sarà pronta a tutto per scoprire il mistero legato alla sua esistenza.



beppebeppetti.com per voto10.it