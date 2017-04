La Vignetta di Famiglia All'Improvviso - Istruzioni Non Incluse

20/04/2017 | Vignette su Cinema e Film | Famiglia All'Improvviso - Istruzioni Non Incluse

E' Famiglia All'Improvviso - Istruzioni Non Incluse il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Samuel vive la sua vita nel Sud della Francia senza responsabilità e senza legami importanti fino a quando una delle sue vecchie fiamme gli lascia tra le braccia una bambina di pochi mesi, Gloria: sua figlia! Inizialmente incapace di prendersene cura, Samuel impara giorno dopo giorno ad essere un buon padre. Otto anni dopo, quando Samuel e la piccola Gloria sono ormai inseparabili e felici, una sorpresa inaspettata cambierà le loro vite...



beppebeppetti.com per voto10.it