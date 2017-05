04/05/2017 | Vignette su Cinema e Film | Insospettabili sospetti

E' Insospettabili Sospetti il film protagonista della vignetta di questa settimana realizzata in esclusiva per Voto 10 da Beppe Beppetti.

Freeman, Caine, e Arkin interpretano tre pensionati amici da una vita, Willie, Joe e Al, che decidono di abbandonare per la prima volta la retta via quando vedono i loro fondi pensione andare in fumo. Furiosi per non poter pagare i conti e preoccupati per il futuro delle loro famiglie, decidono di vendicarsi della banca che si è dileguata con i loro soldi.



beppebeppetti.com per voto10.it