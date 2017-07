Online il trailer internazionale di Borg vs. McEnroe

News





05/07/2017 |

E’ stato rilasciato in rete il trailer internazionale di Borg vs. McEnroe, la pellicola del regista debuttante Janus Metz. La sceneggiatura è stata scritta da Ronnie Sandahl con il film che racconterà la storia delle due star del tennis Björn Borg e John McEnroe e della loro intensa rivalità. Sverrir Gudnason interpreterà Borg mentre Shia LeBeouf sarà McEnroe. Nel cast troviamo anche Stellan Skarsgard nella parte di Lennart Bergelin, coach del tennista svedese.



La rivalità tra Borg e McEnroe è passata alla storia come una delle più belle di sempre. I due tennisti, tra il 1978 e il 1981, si affrontarono per 14 volte portando a casa sette vittorie a testa.



Tuva Novotny, David Bamber, Sverrir Gudnason e Robert Emms sono gli altri attori presenti nel cast.



Borg vs. McEnroe uscirà il prossimo settembre.