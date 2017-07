Hellboy: Rise of the Blood Queen: la Lionsgate svilupperà il reboot

News





06/07/2017 |

Il reboot cinematografico di Hellboy, dal titolo Hellboy: Rise of the Blood Queen, ha trovato finalmente una casa. La Lionsgate ha infatti acquisito i diritti di questa pellicola che vedrà dietro la macchina da presa Neil Marshall, il regista di Doomsday - Il giorno del giudizio. Nella parte del protagonista Hellboy troveremo David Harbour, l’attore visto nella fortunata serie tv Stranger Things. Harbour andrà quindi ad indossare i panni di un personaggio reso celebre a livello cinematografico da Ron Perlman.



Larry Gordon e Lloyd Levin si occuperanno della produzione con Mike Richardson della Dark Horse Entertainment. La sceneggiatura è stata scritta da Andrew Cosby e Christopher Golden.



Nel 2004 venne lanciato per la prima volta il film Hellboy, seguito quattro anni dopo dal secondo capitolo Hellboy: The Golden Army. Entrambi i film furono diretti da Guillermo del Toro. Recentemente si era anche parlato della possibilità di vedere nelle sale il terzo film ma il progetto non è mai partito concretamente.