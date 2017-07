The Grudge: il reboot sarà diretto da Nicolas Pesce

News





07/07/2017 |

La Ghost House Pictures e la Good Universe hanno annunciato il nome di chi dirigerà il reboot cinematografico di The Grudge. Stiamo parlando di Nicolas Pesce, regista che ha debuttato lo scorso anno dietro la macchina da presa con l’horror movie The Eyes of My Mother. Pesce si occuperà anche di scrivere la sceneggiatura dalla bozza realizzata da Jeff Buhler.



In fase di sviluppo dal 2014, il nuovo The Grudge è prodotto da Sam Raimi, Rob Tapert e Taka Ichise. Roy Lee, Doug Davison, Joe Drake e Nathan Kahane sono i produttori esecutivi.



The Grudge, remake del film giapponese Ju-on, uscì nei cinema nel 2004 con Takashi Shimizu che diresse entrambe le pellicole. Protagonista della versione americana fu Sarah Michelle Gellar che tornò anche nel sequel del 2006 mentre non recitò nel terzo film arrivato nelle sale nel 2009.