Gemini Man: annunciata la data duscita del film con Will Smith

07/07/2017 |

La Paramount Pictures, la Skydance e la Jerry Bruckheimer Films hanno fissato per il 4 Ottobre 2019 la data d’uscita di Gemini Man, il film con protagonista Will Smith.



Diretto dal regista Premio Oscar Ang Lee (Vita di Pi) Gemini Man racconterà la storia di un assassino ormai troppo in là con gli anni che deciderà di ritirarsi ma che sarà chiamato ad affrontare un’ultima grande battaglia: combattere il proprio clone di 25 anni più giovane che farà di tutto per eliminarlo.



Jerry Bruckheimer, David Ellison di Skydance, Dana Goldberg e Don Granger sono i produttori. Don Murphy e Chad Oman sono i produttori esecutivi.



Smith ha da poco completato le riprese di Bright, il crime sci-fi di David Ayer che lo vedrà protagonista con Joel Edgerton e Noomi Rapace.