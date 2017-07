Felicity Jones reciterà nel film Il Lago dei Cigni del regista Luca Guadagnino

News





08/07/2017 |

Felicity Jones è entrata a far parte del cast della nuova pellicola di Luca Guadagnino tratta dal famoso balletto Il Lago dei Cigni. Il regista di A Bigger Splash dirigerà dunque questo adattamento cinematografico, ancora senza titolo, la cui sceneggiatura è stata scritta da Kristina Lauren Anderson. La Mandeville Films si occuperà di produrre il film.



La trama del film non è stata annunciata dalla produzione.



La Jones dopo aver recitato diversi anni fa in The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro, ha lavorato con Tom Hanks nella pellicola di Ron Howard Inferno, tratta dal romanzo di Dan Brown. Lo scorso anno, invece, ha avuto modo di varcare la soglia del magico universo di Guerre Stellari recitando in Rogue One: A Star Wars Story.