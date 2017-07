Steve Buscemi reciterà nella commedia The Week Of

News





08/07/2017 |

Steve Buscemi è entrato ufficialmente a far parte della commedia Netflix dal titolo The Week Of. L’attore raggiunge così i due protagonisti del film Adam Sandler e Chris Rock. Le riprese della pellicola partiranno a Long Island durante le prossime settimane. Robert Smigel, sceneggiatore e produttore, farà il suo debutto dietro la macchina da presa come regista.



Le poche informazioni sulla trama raccontano che la storia della pellicola si baserà sui preparativi del matrimonio tra la figlia del personaggio di Adam Sandler ed il figlio del personaggio interpretato da Chris Rock. Sandler ha curato la sceneggiatura con Smigel.



La Happy Madison Productions di Sandler ed Allen Covert saranno i produttori mentre Barry Bernardi e Tim Herlihy sono i produttori esecutivi.



L’uscita è fissata per il 2018 ma non è stata ancora comunicata la data ufficiale.