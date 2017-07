Randall Park sarà lagente Jimmy Woo in Ant-Man and The Wasp

News





08/07/2017 |

Randall Park, l’attore che ha recitato nella serie tv Fresh Off the Boat, è entrato a far parte ufficialmente del cast di Ant-Man and the Wasp dove interpreterà l’agente S.H.I.E.L.D. Jimmy Woo.



In questo secondo capitolo troveremo ancora una volta Paul Rudd calarsi nella parte del protagonista Ant-Man accanto ai rientranti Evangeline Lily, Michael Douglas e Michael Pena. Il cast principale è completato al momento anche dalla presenza di Hannah John-Kamen, star della serie tv Black Mirror.



Ant-Man and The Wasp sarà diretto da Peyton Reed mentre la sceneggiatura è stata scritta da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari.



Ant-Man and The Wasp uscirà nei cinema a Giugno 2018.