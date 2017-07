Jigsaw: ecco il poster del nuovo capitolo del franchise di Saw - LEnigmista

News





08/07/2017 |

Una locandina inquietante di Jigsaw è stata rilasciata in rete e in questo poster del nuovo capitolo del franchise di Saw - L’Enigmista possiamo vedere la maschera di una maiale appesa al muro e la frase Become Jigsaw.



Il film della Lionsgate richiama con il suo titolo il soprannome dato a Jonathan Kramer, il personaggio nato grazie alla fantasia degli ideatori del franchise James Wan e Leigh Whannell. La regia sarà di Michael e Peter Spierig e nel cast spicca anche il nome di Tobin Bell, ovvero l’attore che ha interpretato Kramer nel corso degli anni. Mandela Van Peebles, Laura Vandervoort, Brittany Allen, Callum Keith Rennie, Matt Passmore, Hannah Emily Anderson, Josiah Black, Shaquan Lewis, Michael Bolsvert e James Gomez sono gli altri attori che recitano nel nuovo episodio della saga horror.



La storia, scritta da Pete Goldfinger e Josh Stolberg, racconta di una nuova serie di omicidi che spingono il corpo di polizia a puntare il dito contro l’ormai defunto Jonathan Kramer.



L’uscita negli USA è fissata per il 27 Ottobre 2017.