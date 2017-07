The War - Il Pianeta delle Scimmie: ecco lo spot internazionale Winner Takes All

News





09/07/2017 |

La prossima settimana, in Italia e negli USA, precisamente il 12 e il 14 Luglio, debutterà nelle sale The War - Il Pianeta delle Scimmie, il nuovo entusiasmanete capitolo di questo franchise. Il film è diretto da Matt Reeves, lo stesso regista che ha realizzato Apes Revolution - Il Pianeta delle Scimmie, e vedrà Cesare affrontare in una battaglia senza esclusione di colpi il letale Colonnello.



Il cast è composto da Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Karin Konoval, Amiah Miller e Terry Notary.



La sceneggiatura è stata scritta da Mark Bomback.



Vi lasciamo allo spot internazionale Winner Takes All.



Sinossi di The War - Il Pianeta delle Scimmie:

In La Guerra del Pianeta delle Scimmie, il terzo capitolo dell’acclamato franchise, Cesare e le sue scimmie saranno coinvolte in un conflitto mortale con un esercito di umani guidato dallo spietato Colonnello. Dopo aver subìto perdite inimmaginabili, Cesare lotta con i suoi istinti più oscuri provando a vendicare la sua specie. Una volta faccia a faccia, Cesare e Colonnello si affronteranno in un’epica battaglia che determinerà il destino di entrambe le specie ed il futuro del pianeta.