Ava DuVernay lavorerà per dirigere la serie Netflix Central Park Five

09/07/2017 |

Ava DuVernay, la regista di Selma - La Strada per la Libertà, ha raggiunto l’accordo con Netflix per dirigere la serie tv basata su Central Park Five, ovvero il caso di una donna stuprata nel 1989 a Central Park mentre stava facendo jogging e dei cinque ragazzi accusati del reato. Gli stessi ragazzi, finiti in prigione per sei anni, furono poi liberati perché innocenti. Del caso si interessò anche Donald Trump, attuale presidente degli Stati Uniti, che chiese a gran voce la condanna a morte per loro.



Per la DuVernay si tratta della seconda collaborazione con Netflix dopo il documentario 13th. La regista ha commentato così la nascita di questo nuovo progetto: “Ho avuto una straordinaria esperienza lavorando per 13th con Netflix e sono felicissima di continuare ad esplorare il sistema del sistema giudiziario penale con questo progetto che sarà seguito anche da Cindy Holland”.



La serie sarà disponibile a partire dal 2018.