Samuel L. Jackson tornerà come Nick Fury in Captain Marvel

09/07/2017 |

Attualmente impegnato con le riprese di Avengers: Infinity War, Samuel L. Jackson tornerà presto sul set di un’altra pellicola Marvel. L’attore, infatti, è entrato ufficialmente a far parte del cast di Captain Marvel, film che uscirà nelle sale nel 2019. In questo nuovo cinecomic la star si calerà nuovamente nella parte di Nick Fury.



La compagnia, dunque, per la prima volta dalla creazione dell’universo basato sui cinecomic ha deciso di realizzare una pellicola con protagonista una figura femminile. Nei panni di Captain Marvel troveremo Brie Larson, attrice vista in Room e nel recente Kong: Skull Island, mentre la regia sarà del duo Anna Boden e Ryan Fleck, i registi di Mississippi Grind. Meg LeFauve invece si è occupata della sceneggiatura.



Per quanto riguarda Jackson la sua ultima apparizione in una pellicola dello studio è stata nel 2015, quando recitò in Avengers: Age of Ultron. Il prossimo Agosto uscirà nei cinema con The Hitman's Bodyguard, action-comedy del regista Patrick Hughes.