Box Office USA: vola in vetta Spider-Man: Homecoming

News





10/07/2017 |

Debutto positivo negli USA per Spider-Man: Homecoming di Jon Watts, nuova versione del tanto atteso cinecomic prodotto dalla Marvel e dalla Sony che ha conquistato il primo posto con un incasso pari a 117.015.000 dollari. La pellicola ha tolto il primo posto a Cattivissimo Me 3 dei registi Pierre Coffin, Kyle Balda ed Eric Guillon che ha incassato 33.998.875 dollari. Ha perso una posizione anche Baby Driver - Il Genio della Fuga di Edgar Wright, sceso al terzo posto dopo aver incassato 12.750.000 dollari mentre è rimasto stabile un gradino più sotto Wonder Woman di Patty Jenkins che ha portato via 10.135.000 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Transformers - L’Ultimo Cavaliere di Michael Bay (6.300.000 dollari) e Cars 3 di Brian Fee (5.636.000 dollari).