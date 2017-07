La Torre Nera: rilasciato il nuovo trailer internazionale

News





10/07/2017 |

Il nuovo trailer internazionale del film La Torre Nera è stato rilasciato dalla Sony Pictures. Il film è diretto da Nikolaj Arcel ed è basato sulla collana di romanzi di Stephen King. Nei panni dei due protagonisti l'Uomo Nero e Roland Deschain troveremo Matthew McConaughey ed Idris Elba, affiancati nel cast da Katheryn Winnick, Abbey Lee, Jackie Earle Haley, Nicholas Hamilton e Claudia Kim.



La sceneggiatura è stata scritta da Akiva Goldsman e Jeff Pinkner.



L’uscita del film in Italia è fissata per il 10 Agosto.



Sinossi di La Torre Nera:

Ci sono altri mondi oltre a questo. Arriva sul grande schermo La Torre Nera, tratto dalla serie di romanzi di Stephen King, uno degli autori più visionari e celebri del mondo. Il Pistolero Roland Deschain (Idris Elba) è condannato ad un’eterna battaglia contro Walter O’Dim, conosciuto come l’Uomo in Nero (Matthew McConaughey), per impedire il crollo della Torre Nera, che tiene uniti tutti i mondi esistenti. La posta in gioco è il destino dell’universo: il bene e il male si scontreranno in una battaglia decisiva e solo Roland potrà difendere la Torre dall’Uomo in Nero.