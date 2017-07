New Mutants: iniziate le riprese dello spin-off X-Men

News





10/07/2017 |

Ci siamo! E’ entrato ufficialmente in lavorazione New Mutants, il film spin-off della serie X-Men. La pellicola interamente basata sulle vicende dei Nuovi Mutanti sarà diretta da Josh Boone che ha annunciato il tutto tramite la sua pagina ufficiale Instagram.



Nel cast di questo inedito cinematografico troviamo Anya Taylor-Joy (Magik), Maisie Williams (Wolfsbane), Charlie Heaton (Cannonball), Blue Hunt (Danielle Moonstar) e Henry Zaga (Sunspot).



Il regista di Colpa delle Stelle lavorerà su una sceneggiatura scritta da Kante Gwaltney.



La produzione è affidata a Simon Kinberg e Karen Rosenfelt.



New Mutants uscirà nel 2018.