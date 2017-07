Castle Rock: Bill Skarsgård nel cast della serie tv basata sui racconti di Stephen King

News





10/07/2017 |

Bill Skarsgård, che interpreterà il terrificante Pennywise in IT, ha firmato per entrare a far parte di un nuovo progetto basato sui racconti di Stephen King. L’attore reciterà infatti nella serie tv Castle Rock prodotta da Hulu. In questa serie dove si intrecceranno diversi personaggi creati dalla penna dello scrittore, verrà menzionato anche il clown Pennywise che non sarà però interpretato da Skarsgård. La star, invece, indosserà i panni di un giovane uomo con un insolito problema legale.



Il cast della serie è attualmente composto da Melanie Lynskey, André Holland, Jane Levy e Sissy Spacek.



Creata da Sam Shaw e Dustin Thomason Castle Rock sarà una serie horror-thriller ambientata nel vasto universo di Stephen King in cui ritroveremo personaggi e caratteristiche dei suoi lavori più amati ambientati ovviamente nel Maine.



Castle Rock arriverà nel 2018.