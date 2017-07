Barry Jenkins dirigerà ladattamento di If Beale Street Could Talk

News





Barry Jenkins, regista Premio Oscar per Moonlight, ha firmato per dirigere l’adattamento cinematografico di If Beale Street Could Talk per Annapurna Pictures.



Jenkins porterà nelle sale dunque il romanzo di James Baldwin, conosciuto in Italia con il nome Se la strada potesse parlare. La produzione partirà il prossimo Ottobre con Jenkins che si è anche occupato di scrivere la sceneggiatura.



Per il regista si tratta della prima collaborazione con Annapurna.



