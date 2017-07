Christopher Nolan apre le porte alla saga di James Bond

News





11/07/2017

E se il prossimo progetto di Christopher Nolan fosse un film su James Bond? Ad oggi potrebbe essere soltanto fantascienza ma dalle ultime dichiarazioni dello stesso regista - rilasciate a Playboy - nel futuro del papà di Interstellar potrebbe veramente esserci la spia più amata al mondo.



Nolan nel corso di un’intervista, infatti, ha parlato del personaggio 007: “Ho parlato spesso nel corso degli anni con i produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson. Amo profondamente il personaggio e mi piace vedere cosa fanno con lui. Forse un giorno potrebbe funzionare. Se loro avessero bisogno… Se dovessero dirmi “abbiamo bisogno di te”, bisogna reinventare il personaggio…”. Nolan non ha aggiunto altro di rilevante in merito a quella che potrebbe essere una futura collaborazione tra le parti.



L’ultima pellicola dedicata a James Bond fu Spectre, diretto da Sam Mendes ed uscito nel 2015. Il prossimo progetto sarà Bond 25 che, al momento, non ha ancora una regista. Ovviamente il nome di Nolan è stato accostato spesso al film ma nulla è stato confermato.