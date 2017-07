Elizabeth Ludlow reciterà nel film Godzilla: King of the Monsters

News





11/07/2017 |

Elizabeth Ludlow, attrice che abbiamo visto nella serie tv The Walking Dead, è entrata a far parte del cast di Godzilla: King of the Monsters, il sequel prodotto dalla Warner Bros. e dalla Legendary Pictures. La pellicola, che arriva tre anni dopo il film di Gareth Edwards, vedrà recitare come protagonista Kyle Chandler nei panni di uno scienziato. La trama non è stata ancora rivelata, quello che sappiamo, però, è che il cast sarà composto anche da Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Thomas Middleditch, Sally Hawkins, O’Shea Jackson, Ken Watanabe e Bradley Whitford.



Godzilla: King of Monsters sarà diretto da Michael Dougherty che ha curato la sceneggiatura con Max Borenstein.



Godzilla: King of Monsters arriverà nelle sale a partire dal 2019.