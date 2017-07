Ana De Armas nel cast del thriller Three Seconds

News





11/07/2017 |

Ana De Armas è entrata ufficialmente nel cast di Three Seconds, il thriller movie basato sul libro di Anders Roslund e Boerge Hellstroem. La De Armas reciterà accanto ai protagonisti Joel Kinnaman, Rosamund Pike, Common e Clive Owen.



Diretto da Andrea Di Stefano, regista di Escobar: Paradise Lost, Three Seconds racconterà di un criminale in prigione di nome Pete Hoffman che deciderà, con lo scopo di ottenere la libertà, e di conseguenza tornare da sua moglie e sua figlia, di collaborare con la polizia infiltrandosi all’interno di una banda di narcotrafficanti. Ana De Armas interpreterà la moglie del protagonista, una donna proprietaria di un negozio di alimentari.



La sceneggiatura è stata realizzata da Matt Cook.



La data d’uscita della pellicola non è stata annunciata.