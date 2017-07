The War - Il Pianeta delle Scimmie: rilasciata una nuova clip in italiano

News





11/07/2017 |

Ad un giorno dal debutto in Italia di The War - Il Pianeta delle Scimmie la 20th Century Fox ha rilasciato una nuova clip della pellicola dal titolo Sono qui per te. Il terzo capitolo della trilogia ha visto il ritorno dietro la macchina da presa di Matt Reeves, lo stesso regista che ha lavorato ad Apes Revolution - Il Pianeta delle Scimmie. Reeves ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Mark Bomback.



Il cast è composto da: Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Karin Konoval, Amiah Miller e Terry Notary.



Sinossi di The War - Il Pianeta delle Scimmie:

In La Guerra del Pianeta delle Scimmie, il terzo capitolo dell’acclamato franchise, Cesare e le sue scimmie saranno coinvolte in un conflitto mortale con un esercito di umani guidato dallo spietato Colonnello. Dopo aver subìto perdite inimmaginabili, Cesare lotta con i suoi istinti più oscuri provando a vendicare la sua specie. Una volta faccia a faccia, Cesare e Colonnello si affronteranno in un’epica battaglia che determinerà il destino di entrambe le specie ed il futuro del pianeta.