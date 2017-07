Dunkirk: online una nuova featurette in italiano

News





11/07/2017 |

Si chiama Dunkirk il nuovo lavoro di Christopher Nolan che dal 21 Luglio arriverà nelle nostre sale. Il regista, con questo film, ha deciso di raccontare la storia della famosa operazione Dynamo, conosciuta anche come evacuazione di Dunkerque avvenuta nel Giugno del 1940. Protagonisti della pellicola sono Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Cillian Murphy e Fionn Whitehead. Nel film troveremo anche Aneurin Barnard, Harry Styles, James D’Arcy, Jack Lowden e Barry Keoghan.



Nolan ha scritto la sceneggiatura e ha prodotto Dunkirk con Emma Thomas: i due hanno lavorato insieme per Interstellar, Inception e per la trilogia de Il Cavaliere Oscuro.



Hoyte van Hoytema è il direttore della fotografia.



France, Olanda, Regno Unito e Los Angeles hanno fatto da sfondo alle riprese. L'uscita italiana è fissata per il 31 Agosto. Tramite la Warner Bros. Pictures oggi vi mostriamo la featurette History.



Sinossi di Dunkirk:

"Dunkirk" si apre con centinaia di migliaia di truppe britanniche e alleate circondate dalle forze nemiche. Intrappolate sulla spiaggia con le spalle al mare si trovano ad affrontare una situazione impossibile con l'avvicinarsi del nemico.