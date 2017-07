Jaume Collet-Serra potrebbe dirigere il sequel di Suicide Squad

News





12/07/2017 |

Jaume Collet-Serra, regista che ha ultimamente portato nelle sale Paradise Beach: Dentro l’Incubo, potrebbe dirigere il sequel di Suicide Squad. La Warner Bros. Pictures ha infatti deciso di scegliere un nome nuovo per la regia, dopo aver affidato la prima pellicola a David Ayer. E in cima alla lista ci sarebbe proprio il nome di Collet-Serra che attualmente, però, non è in trattative.



Al momento il progetto è entrato nella sua fase embrionale e lo studio non ha comunicato quando partiranno le riprese. Nel film dovrebbero tornare i protagonisti del capitolo originale a partire da Will Smith e Margot Robbie. Suicide Squad è uscito nelle sale lo scorso anno ed ha incassato complessivamente 745 milioni di dollari.



Collet-Serra ha completato da poco le riprese di The Commuter, il thriller movie con protagonisti Liam Neeson, Patrick Wilson e Vera Farmiga.