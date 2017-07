Annunciata la data duscita di Chaos Walking, il film con protagonisti Daisy Ridley e Tom Holland

News





La Lionsgate ha annunciato che il primo Marzo 2019 uscirà nelle sale cinematografiche Chaos Walking, l’adventure sci-fi movie di Doug Liman. Protagonisti di questa inedita opera cinematografica saranno Daisy Ridley e Tom Holland, alla loro prima collaborazione con il regista.



Il film, la cui sceneggiatura è stata scritta da Patrick Ness, Charlie Kaufman and John Lee Hancock, sarà l’adattamento cinematografico della serie di romanzi di Patrick Ness.



Allison Shearmur e Doug Davison sono i produttori.



Chaos Walking: The Knife of Never Letting Go, pubblicato per la prima volta nel 2008, è il primo libro di questa trilogia ed è ambientato in un futuro dispotico dove tutte le creature viventi sono in grado di ascoltare i pensieri. In questo scenario spicca un ragazzo di nome Todd che, dopo aver fatto una scoperta sorprendente, sarà costretto a fuggire con il suo cane. Durante la fuga incontrerà una ragazza strana e silenziosa, Viola, ed insieme partiranno per un viaggio da brivido.