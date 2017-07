Best Day of My Life: Renee Zellweger e Common nel cast di Best Day of My Life

News





12/07/2017 |

Il cast del film Best Day of My Life si è arricchito di due nomi importanti. Renee Zellweger e Common sono infatti entrati all’interno di questa pellicola che vedrà come protagonista Sarah Jessica Parker. I due attori lavoreranno accanto ad Isabella Rossellini, Simon Baker, Taylor Kinney e Gus Birney.



La Parker interpreterà una vocalist di New York la cui vita sarà sconvolta da una diagnosi che cambierà per sempre il suo mondo a pochi giorni da un importante tour mondiale.



Fabien Constant sarà il regista mentre la sceneggiatura è stata scritta da Laura Eason.



La Parker produrrà la pellicola con Alison Benson, Andrea Iervolino e Monika Bacardi. Phil Hunt e Compton Ross della Head Gear Films sono i produttori esecutivi.



Le riprese partiranno entro questo fine settimana a New York.