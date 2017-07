Prima di Domani: online la clip dal titolo Diventa chi sei

News





13/07/2017 |

Una nuova scena di Prima di Domani è stata rilasciata online dalla Eagle Pictures. Il film della regista Ry Russo-Young vede protagonista Zoey Dutch e racconta la storia di una ragazza chiamata Samantha Kingston che sarà costretta a rivivere di seguito il giorno della sua morte. Il cast è completato dalle presenze di Halston Sage, Logan Miller, Kian Lawley ed Elena Kampouris.



La sceneggiatura è stata scritta da Maria Maggenti.



Sotto la sinossi trovate la clip dal titolo Diventa chi sei.



Sinossi di Prima di Domani:

Cosa succederebbe se oggi fosse l’ultimo giorno per il resto della tua vita? Da questa domanda inizia il viaggio di Samantha Kingston detta Sam.

Sam (Zoey Dutch) ha una vita perfetta, un ragazzo stupendo e tre amiche fantastiche. Tutto sembra andare per il verso giusto finché non realizza di rivivere lo stesso giorno più volte senza riuscire ad andare avanti. Zoey Deutch interpreta l'eroina di questa nuova commedia dark teen, tratta dal best seller della scrittrice prodigio Lauren Oliver.