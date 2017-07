La Broad Green Pictures svilupperà 1974, pellicola basata sui fatti di Amityville

News





13/07/2017 |

La Broad Green Pictures ha deciso di sviluppare un film, dal titolo 1974, interamente basato sui fatti accaduti nella città di Amityville proprio in quell’anno. La pellicola, tratta da una storia vera, racconterà della tragedia avvenuta all'interno dell'abitazione della famiglia De Feo, dove Ronald, il figlio più grande, uccise tutti i membri della sua famiglia. Il killer, durante il processo, si difese dicendo che la sua casa era infestata dagli spiriti, gli stessi che, secondo quanto riportato da Jay Anson nel libro The Amitville Horror, spinsero una famiglia a lasciare dopo poche settimane l'immobile acquistato nel 1975.



Casey La Scala, regista di The Remaining - Il giorno è giunto, sarà il regista mentre Eli Roth e Todd Garner saranno i produttori. La Scala ha anche scritto la sceneggiatura.



Al momento non c’è ancora una data d’uscita.