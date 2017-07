The Rhythm Section: Blake Lively sarà la protagonista del thriller d Reed Morano

News





13/07/2017 |

Blake Lively ha trovato un nuovo progetto cinematografico. L’attrice reciterà infatti nello spy thriller The Rhythm Section diretto da Reed Morano. La pellicola sarà sviluppata dai produttori di James Bond Michael G. Wilson e Barbara Broccoli.



La IM Global finanzierà il film con Wilson e Broccoli che lo produrranno con la loro Eon Productions. I produttori esecutivi saranno Stuart Ford, Greg Shapiro e Mark Burnell.



La pellicola è l’adattamento cinematografico della serie di romanzi di Mark Burnell dal titolo Stephanie Patrick. Lively sarà la protagonista, una donna in preda alla depressione dopo la morte della sua famiglia a causa di un incidente aereo. Quando scoprirà che dietro questo incidente si nascondono alcuni criminali proverà a vendicarsi trasformandosi in uno spietato assassino.



Le riprese partiranno durante l’autunno.