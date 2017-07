Mamma Mia: Here We Go Again: Lily James reciterà nel sequel!

News





13/07/2017 |

Lily James è entrata a far parte del cast del sequel di Mamma Mia intitolata Mamma Mia: Here We Go Again. L’attrice lavorerà accanto a Meryl Streep, Colin Firth ed Amanda Seyfried che torneranno dunque all’interno del film. La regia sarà e la sceneggiatura saranno invece di Ol Parker chiamato a dirigere questo secondo capitolo.



Il film, oltre ad essere un sequel, sarà un prequel: all’interno della pellicola, infatti, verrà raccontata anche l’adolescenza dei protagonisti. La James reciterà nella parte della giovane Donna.



Judy Craymer della Littlestar e Gary Goetzman della Playtone, che hanno prodotto la pellicola originale, faranno di nuovo squadra per questo sequel.



Mamma Mia: Here We Go Again uscirà il 20 Luglio 2018.