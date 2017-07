Veronica: rilasciato il trailer ufficiale in lingua originale

News





13/07/2017 |

La Sony Pictures ha rilasciato online l'inquietante trailer in lingua spagnola di Veronica, l'horror movie a tinte sovrannaturali del regista Paco Plaza, papà di Rec. Nel video possiamo vedere alcune fasi terrificanti della pellicola che racconta la storia di uno spirito maligno, evocato tramite la tavola ouija, e di una giovane ragazza che farà di tutto per proteggere il suo fratellino e la sua sorellina dalla sete di sangue dello spettro.



Scritto da Fernando Navarro il film di matrice spagnola ha nel cast Sandra Escacena, la protagonista, Sonia Almarcha, Consuelo Trujillo, Ana Torrent e Bruna González.



L’uscita è fissata per il 25 Agosto. Vi lasciamo al trailer internazionale.