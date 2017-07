La collana di romanzi Fear Street diventerà un film

News





14/07/2017 |

Fear Street, la serie horror per ragazzi di R.L. Stine conosciuta in Italia con il nome La Strada della Paura, diventerà un film grazie alla 20th Century Fox. Lo studio ha già scelto il nome del regista, ovvero Leigh Janiak che si occuperà anche di controllare lo sviluppo della sceneggiatura. Lo script sarà scritto da Kyle Killen, Zak Olkewicz e Silka Luisa.



La Chernin Entertainment, invece, produrrà il progetto con Jason Young della Fox.



La collana di Fear Street comprende in totale 36 titoli ed è la seconda grande raccolta di romanzi per ragazzi dell’autore dopo Piccoli Brividi. Proprio Piccoli Brividi è stato trasformato in un film soltanto due anni fa, diretto da Rob Letterman e con protagonista Jack Black.