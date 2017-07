La Torre Nera: online lo spot dal titolo Battaglia

News





14/07/2017 |

Grazie alla Sony Pictures diamo uno sguardo da vicino al film La Torre Nera. Lo studio ha rilasciato un nuovo spot in italiano, dal titolo Battaglia, di questo film che debutterà nel nostro Paese a partire dal 10 Agosto. L'adattamento cinematografico del famoso romanzo dello scrittore Stephen King è diretto da Nikolaj Arcel e vede nella parte dei due protagonisti l'Uomo Nero e Roland Deschain gli attori Matthew McConaughey ed Idris Elba. Il cast è completato dalle presenze di Katheryn Winnick, Abbey Lee, Jackie Earle Haley, Nicholas Hamilton e Claudia Kim.



La sceneggiatura è stata scritta da Akiva Goldsman e Jeff Pinkner.



Sinossi di La Torre Nera:

Ci sono altri mondi oltre a questo. Arriva sul grande schermo La Torre Nera, tratto dalla serie di romanzi di Stephen King, uno degli autori più visionari e celebri del mondo. Il Pistolero Roland Deschain (Idris Elba) è condannato ad un’eterna battaglia contro Walter O’Dim, conosciuto come l’Uomo in Nero (Matthew McConaughey), per impedire il crollo della Torre Nera, che tiene uniti tutti i mondi esistenti. La posta in gioco è il destino dell’universo: il bene e il male si scontreranno in una battaglia decisiva e solo Roland potrà difendere la Torre dall’Uomo in Nero.