Martin Scorsese e Leonardo Di Caprio lavoreranno insieme per portare nelle sale una nuova pellicola!

News





15/07/2017 |

Martin Scorsese e Leonardo Di Caprio lavoreranno di nuovo insieme per sviluppare l’adattamento cinematografico di Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI, il libro dello scrittore David Grann. Le riprese, stando alle prime informazioni, dovrebbero partire durante la Primavera del prossimo anno. La sceneggiatura è stata scritta dal Premio Oscar Eric Roth (Forrest Gump e Il Curioso Caso di Benjamin Button).



La storia, ambientata nel 1920, racconta di una serie di omicidi di diversi indiani Osage dopo che venne scoperto il petrolio nella loro terra. L’incredibile serie di uccisioni fu una delle prime grandi indagini dell’FBI.



Scorsese e Di Caprio svilupperanno il progetto con Dan Friedkin e Bradley Thomas della Imperative Entertainment, lo studio che ha acquisito i diritti del libro.



Le riprese della pellicola partiranno dunque pochi mesi dopo quelle di The Irishman, film che entrerà in produzione il prossimo settembre.



Per Scorsese e Di Caprio si tratterà dunque della sesta collaborazione cinematografica dopo The Wolf of Wall Street, Shutter Island, The Departed - Il bene e il male, The Aviator e Gangs of New York.