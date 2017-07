Taraji P. Henson nel cast del sequel di Ralph Spaccatutto

News





15/07/2017 |

Taraji P. Henson si è unito al cast del sequel di Ralph Spaccatutto intitolato Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2. L’attore presterà dunque la sua voce ad un nuovo personaggio chiamato Yesss. L’annuncio è stato fatto dalla Disney durante la convention D23.



Henson lavorerà con John C. Reilly e Sarah Silverman che daranno nuovamente vita ai personaggi Ralph e Vanellope. Il cast è composto anche da Auli'i Cravalho, Kristen Bell, Mandy Moore, Kelly Macdonald, Alan Tudyk e Jane Lynch.



Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2 sarà diretto da Phil Johnston e Rich Moore che hanno anche curato la sceneggiatura. Il film originale era stato diretto invece soltanto da Moore.



L’uscita è prevista per il prossimo anno.