Box Office Italia: sempre al comando Spider-Man: Homecoming

News





17/07/2017 |

Sono passate due settimane dall’uscita in Italia di Spider-Man: Homecoming, il reboot cinematografico di Jon Watts dedicato all’Uomo Ragno. Il film è ancora in vetta alla classifica box office ed in quest’ultimo fine settimana ha incassato 1.285.526 euro. In seconda posizione ha trovato spazio invece The War - Il Pianeta delle Scimmie, il terzo capitolo della trilogia diretto sempre da Matt Reeves. La pellicola, al suo debutto ufficiale nel nostro Paese, ha incassato 1.155.464 euro. E’ sceso di un gradino, invece, Transformers - L’Ultimo Cavaliere di Michael Bay che ha mantenuto il podio grazie all’incasso di 154.661 euro e la stessa sorte è toccata a 2:22 - Il Destino è già scritto, il thriller movie di Paul Currie che occupa ora la quarta posizione (94.476 euro). Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Black Butterfly di Brian Goodman (85.672 euro) e la new entry Wish Upon, l’horror movie di John R. Leonetti (75.911 euro).