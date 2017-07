Box Office USA: The War - Il Pianeta delle Scimmie domina al botteghino

News





17/07/2017 |

Il primo posto della classifica box office americana ha un nuovo padrone. The War - Il Pianeta delle Scimmie di Matt Reeves, infatti, al suo esordio nelle sale, ha conquistato la vetta con un incasso pari a 56.500.000 dollari. Il film ha scavalcato Spider-Man: Homecoming di Jon Watts, uscito nelle sale da due settimane. Il nuovo capitolo dedicato alle avventure dell’Uomo Ragno ha perso dunque una posizione ed è scivolato al secondo posto mentre il gradino più basso del podio è stato occupato da Cattivissimo Me 3 dei registi Pierre Coffin, Kyle Balda ed Eric Guillon (18.947.840 dollari). In quarta posizione in questa nuova classifica troviamo Baby Driver - Il Genio della Fuga di Edgar Wright che ha incassato 8.750.000 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano The Big Sick di Michael Showalter (7.600.000 dollari) e Wonder Woman di Patty Jenkins (6.885.000 dollari).