News





17/07/2017 |

Il mondo del cinema piange la scomparsa di George A. Romero, regista e produttore dalle spiccate doti, capace di valorizzare il genere horror interamente dedicato agli zombie. Romero, infatti, è stato un pioniere dei film dell'orrore facendo conoscere al pubblico una serie di pellicole ancora oggi di assoluto valore.



Nel 1968 Romero, al suo debutto come regista, diresse La Notte dei Morti Viventi, considerato il punto di partenza di questo filone cinematografico, passando poi alla commedia There’s Always Vanilla e sperimentando ancora le sue capacità nel mondo horror con La Stagione della Strega e La Città Verrà Distrutta all’Alba. Ma è con Zombi nel 1978 che il regista decise di tornare a quel genere che lo avrebbe consacrato definitivamente. E la trilogia fu completata nel 1985 con Il Giorno degli Zombie.



In epoca recente Romero è tornato nelle sale con La Terra dei Morti Viventi (2005), Le Cronache dei Morti Viventi (2007) e Survival of the Dead - L’Isola dei Sopravvissuti (2009).



Ad oggi Romero può essere considerato a tutti gli effetti come uno dei primi registi a lanciare e valorizzare il genere horror partendo da una storia, quella dei morti viventi, sconosciuta ai più considerando l’epoca. Diversi gli artisti e le star che hanno deciso di ricordarlo tramite i social network ed emblematico è stato il messaggio dello scrittore horror più famoso, Stephen King: “Sad to hear my favorite collaborator - and good old friend - George Romero has died. George, there will never be another like you”.