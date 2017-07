Kyle MacLachlan reciterà nel cast della pellicola drammatica Glo

News





17/07/2017 |

Kyle MacLachlan, star della serie tv Twin Peaks, reciterà all’interno di Glo, indie drama che sarà diretto da Keith Behrman. L’attore si è unito dunque ad un cast composto da Darren Mann, Maria Bello, Josh Wiggins e Taylor Hickson.



Glo, conosciuto con il nome The Giant Little Ones, è basato su una sceneggiatura di Behrman e racconta la storia di due amici di infanzia e di come le loro vite saranno completamente capovolte durante una festa di compleanno.



La produzione è affidata ad Allison Black mentre i produttori esecutivi sono Patrice Theroux, Richard Blumenstein, Jason Potash, Paul Finkel, Nathan Morlando, Hussain Amarshi, Daniel Bekerman, Mark Gingras e John Laing.



Le riprese sono attualmente in corso in Ontario.