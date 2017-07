La Disney ha annunciato la data duscita di Dumbo di Tim Burton

News





17/07/2017 |

Ora ci siamo! Il progetto Dumbo procede a gonfie vele e la Disney ha annunciato la data d’uscita del remake di uno dei più grandi classici della sua storia. Il film diretto da Tim Burton farà capolino nelle sale a partire dal 29 Marzo 2019.



Dumbo ha un cast internazionale incredibile, composto da Colin Farrell, Eva Green, Danny DeVito, Michael Keaton, Deobia Oparei e Roshan Seth.



Ehren Kruger, scrittore che ha realizzato la storia della saga Transformers, si è occupato di scrivere la sceneggiatura.



Per la prima volta dal 1941, anno in cui arrivò nelle sale la pellicola originale, la Disney farà rivivere il mito dell’elefantino volante, in un film tutto da scoprire!