Wind River: online il trailer internazionale del film con protagonisti Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen

18/07/2017 |

La Weinstein Company ha distribuito online il trailer internazionale di Wind River, il film che vedrà protagonisti Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen. L'attrice in questo film interpreta un membro dell’FBI chiamato a far luce sulla sulla misteriosa morte di una giovane ragazza, trovata senza vita in una riserva indiana da un cacciatore (Renner) che si ritroverà coinvolto nelle indagini.



Jon Bernthal, Martin Sensmeier e Julia Jones sono gli altri attori che troveremo nel cast.



Taylor Sheridan, che si è occupato di scrivere la sceneggiatura, è il regista. Il film uscirà negli USA nel mese di Agosto.