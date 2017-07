Alpha: il primo trailer internazionale del nuovo film di Patrick Hughes

News





18/07/2017 |

La Sony Pictures ha rilasciato il primo trailer internazionale di Alpha, il film che racconterà dell’intensa storia di un ragazzo appartenente ad una tribù e della sua incredibile amicizia con un lupo. Ambientata durante il periodo dell’ultima era glaciale, la pellicola affronta lo straordinario tema dell’amicizia tra un essere umano e un animale che faranno di tutto, dopo uno scontro iniziale, per aiutarsi a vicenda e trovare una via di fuga prima dell'arrivo del grande inverno.



Diretto da Patrick Hughes e scritto da Dan Wiedenhaupt, Alpha vede protagonisti Kodi Smit-McPhee, Natassia Malthe, Leonor Varela, Jóhannes Haukur Jóhannesson e Mercedes de la Zerda.



Alpha, che uscirà nelle sale americane il prossimo anno, non ha ancora una data ufficiale.