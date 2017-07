Ant-Man and the Wasp: Walton Goggins nel cast

News





18/07/2017 |

Dopo Randall Park anche Walton Goggins è entrato ufficialmente a far parte del cast di Ant-Man and the Wasp, il sequel di Ant-Man. La Marvel, però, non ha comunicato quale sarà il personaggio che l’attore interpreterà.



Ant-Man and the Wasp, le cui riprese partiranno nelle prossime settimane, uscirà nelle sale a partire dal 6 Luglio 2018. La pellicola è diretta da Peyton Reed mentre la sceneggiatura è stata scritta da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari.



In questo secondo capitolo troveremo ancora una volta Paul Rudd calarsi nella parte del protagonista Ant-Man accanto ai rientranti Evangeline Lily, Michael Douglas e Michael Pena. Il cast principale è completato al momento anche dalla presenza di Hannah John-Kamen, star della serie tv Black Mirror.



Goggins ha recitato recentemente in The Hateful Eight, dove ha interpretato lo Sceriffo Mannix.